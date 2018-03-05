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Саакашвілі: ми повинні перемогти на виборах-2018 у Грузії

Саакашвілі: ми повинні перемогти на виборах-2018 у Грузії

Київ • УНН

 • 10782 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі вважає, що заснована ним партія “Єдиний національний рух” повинна об’єднається з іншими опозиційними силами для перемоги на президентських виборах і усунення від влади “Грузинської мрії”. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал “Грузия онлайн”.

Саакашвілі записав відеозвернення на фоні амстердамських каналів.

“Грузія стоїть перед величезною небезпекою. У цих умовах Іванішвілі фактично оголосив кастинг на звання головної опозиційної сили. Вони штовхаються і борються за друге місце на всіх майбутніх виборах і задоволені цим почесним призом. Вибачте, але не треба. Наше завдання — повернення у владу в Грузії, і ми повинні повернутися у владу вже в 2018 році. Як потрібно це реалізувати? Ми повинні здобути перемогу на президентських виборах і на фоні перемоги зруйнувати уряд Іванішвілі ”, - заявив Саакашвілі.

Політик вважає, що описаний ним сценарій — “це цілком реальна задача”, оскільки народ Грузії розчарований. Саакашвілі також зазначив, що в передвиборній кампанії повинні бути задіяні нові обличчя, особливо молодь.

“Наша сила не продалася, що не зруйнувалася і збереглася, незважаючи на величезний тиск і незважаючи на те, що це було заповітною мрією Іванішвілі. Зараз ми винні Грузію грузинському народу”, — додав екс-президент.

Як повідомляв УНН, колишньому президенту Грузії Михеілу Саакашвілі були надані всі можливості для того, аби продемонструвати результат, але результат був відсутній. Про це на прес-конференції повідомив президент України Петро Порошенко.

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