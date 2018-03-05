Саакашвили: мы должны победить на выборах-2018 в Грузии

Саакашвили записал видеообращение на фоне амстердамских каналов.

“Грузия стоит перед огромной опасностью. В этих условиях Иванишвили фактически объявил кастинг на звание главной оппозиционной силы. Они толкаются и борются за второе место на всех предстоящих выборах и довольны этим почетным призом. Извините, но не надо. Наша задача — возвращение во власть в Грузии, и мы должны вернуться во власть уже в 2018 году. Как нужно это реализовать? Мы должны одержать победу на президентских выборах и на фоне победы разрушить правительство Иванишвили”, — заявил Саакашвили.

Политик считает, что описанный им сценарий — “это полностью реальная задача”, поскольку народ Грузии разочарован. Саакашвили также отметил, что в предвыборной кампании должны быть задействованы новые лица, в особенности молодежь.

“Наша сила не продалась, не разрушилась и сохранилась, несмотря на огромное давление и несмотря на то, что это было заветной мечтой Иванишвили. Сейчас мы должны Грузию грузинскому народу”, — добавил экс-президент.

Как сообщал УНН, бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили были предоставлены все возможности для того, чтобы продемонстрировать результат, но результат отсутствовал. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Украины Петр Порошенко.