Саакашвілі має відповісти на пред’явленні звинувачення, а не провокувати зіткнення – Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі має відповісти на пред’явленні звинувачення, а не провокувати зіткнення. Про це написав у Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
"Будь-який конфлікт має тільки законний шлях вирішення - поки не буде рішення суду - все те, що відбувається не знайде рішення. Саакашвілі зобов'язаний підкориться вимогам закону, пройти законну процедуру і відповісти на пред'явлення звинувачення, а не провокувати кров і зіткнення!", - написав міністр.
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Нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.