Саакашвили долежн ответить на предъявлении обвинения, а не провоцировать столкновения - Аваков

"Любой конфликт имеет только законный путь решения - пока не будет решения суда - все то, что происходит не найдет решения. Саакашвили обязан подчинится требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предъявление обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения!", - написал министр.

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Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.