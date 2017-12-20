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Саакашвілі готовий прийти на допит до СБУ на початку наступного тижня – адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі готовий прийти на допит до Служби безпеки України на початку наступного тижня. Про це повідомив УНН його адвокат Ігор Чернолуцький.

Саакашвілі готовий прийти на допит до СБУ на початку наступного тижня – адвокат

“У п’ятницю у нас буде головна подія — Апеляційний суд. Тому ми технічно не зможемо прибути на допит”, — сказав адвокат.

При цьому він зауважив, що від СБУ офіційної повістки про виклик не було.

“Але ми готові вирішувати це питання (про допит — ред.) з СБУ, щоб він відбувся можливо на початку наступного тижня”, — додав Чернолуцький.

Нагадаємо, екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі викликали на допит до управління Києва та Київської області Служби безпеки України у п'ятницю, 22 грудня.

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