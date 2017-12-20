Саакашвили готов прийти на допрос к СБУ в начале следующей недели - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили готов прийти на допрос в Службу безопасности Украины в начале следующей недели. Об этом сообщил УНН его адвокат Игорь Чернолуцкий.
"В пятницу у нас будет главное событие - Апелляционный суд. Поэтому мы технически не сможем прибыть на допросе", - сказал адвокат.
При этом он отметил, что от СБУ официальной повестки о вызове не было.
"Но мы готовы решать этот вопрос (о допросе - ред.) с СБУ, чтобы он состоялся, возможно в начале следующей недели", - добавил Чернолуцкий.
Напомним, экс-президента Грузии Саакашвили вызвали на допрос в управление Киева и Киевской области Службы безопасности Украины в пятницу, 22 декабря.