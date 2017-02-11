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С.Жадан залишить Білорусь увечері - посольство

Київ • УНН

 • 14429 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Український письменник Сергій Жадан зараз перебуває у Мінську. До Києва він вирушить увечері. Посольство перебуває на постійному контакті з ним. Про це повідомила перший секретар посольства України в Білорусі Марія Гуцало у ефірі "112 Україна", передає УНН.

С.Жадан залишить Білорусь увечері - посольство

"Сьогодні вночі, о 2-й годині, у мінському готелі "Ювілейний" було затримано нашого українського письменника Сергія Жадана, який прибув на запрошення білоруських письменників для участі у поетичному фестивалі, який розпочав свою роботу вчора. Вночі увійшли представники правоохоронних органів Республіки Білорусь і його забрали до районного відділку міліції. Телефон при цьому у нього забрали і тому він не мав можливості зв'язатися із посольством України і лише зранку, коли його відпустили, нам стало відомо про його затримання. Сергію Жадану поставили штамп у паспорті про те, що йому заборонено в'їзд до Республіки Білорусь. І повідомлено було також про те, що протягом трьох діб він має залишити територію Білорусь. Посольство зв'язалося із Сергієм Жаданом, ми почули від нього деталі затримання. Хочу також сказати, що між Республікою Білорусь та Росією діє угода про взаємне визнання та порядок виконання рішень про відмову у в'їзду на території держав-учасників цієї угоди, тобто на територію Білорусі та на територію Росії", - повідомила вона.

Також, М.Гуцало додала, що наразі С.Жадан перебуває у Мінську і планує увечері виїжджати до Києва.

"Зараз Сергій Жадан перебуває у Мінську, ми на постійному контакті із ним перебуваємо і увечері він виїжджає до Києва. Зі свого боку посольство України в Білорусі направило ноту до МЗС Білорусі із тим, щоб одержати офіційну відповідь про причини затримання нашого письменника", - сказала вона.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 лютого, українського письменника Сергія Жадана доправили до відділення міліції в Мінську, де поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі.

Як повідомив сам С.Жадан, виявилось, що ще 2015-го йому заборонено в’їзд на територію РФ із формулюванням „за причастность к террористической деятельности“. А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном.

Згодом І.Геращенко повідомила, що співробітники посольства України у Білорусі супроводжуватимуть письменника Сергія Жадана в аеропорт і до перетину кордону.

Крім того, віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів наголосила, що неприпустимо, щоб РФ та ФСБ вирішували, хто з українців має право відвідувати Білорусь.

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