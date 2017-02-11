С.Жадан покинет Беларусь вечером - посольство

"Сегодня ночью, в 2 часа, в минской отеле "Юбилейный" был задержан наш украинский писатель Сергей Жадан, который прибыл по приглашению белорусских писателей для участия в поэтическом фестивале, который начал свою работу вчера. Ночью пришли представители правоохранительных органов Республики Беларусь и его забрали в районное отделение милиции. Телефон при этом у него забрали и поэтому он не имел возможности связаться с посольством Украины и только утром, когда его отпустили, нам стало известно о его задержании. Сергею Жадану поставили штамп в паспорте о том, что ему запрещен въезд в Республику Беларусь. И сообщено было также о том, что в течение трех суток он должен покинуть территорию Беларуси. Посольство связалось с Сергеем Жаданом, мы услышали от него детали задержания. Хочу также сказать, что между Республикой Беларусь и Россией действует соглашение о взаимном признании и порядке исполнения решений об отказе во въезде на территорию государств-участников этого соглашения, то есть на территорию Беларуси и на территорию России", - сообщила она.

Также, М.Гуцало добавила, что сейчас С.Жадан находится в Минске и планирует вечером выезжать в Киев.

"Сейчас Сергей Жадан находится в Минске, мы на постоянном контакте с ним находимся и вечером он уезжает в Киев. Со своей стороны посольство Украины в Беларуси направило ноту в МИД Беларуси для того, чтобы получить официальный ответ о причинах задержания нашего писателя", - сказала она.

Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля, украинского писателя Сергея Жадана доставили в отделение милиции в Минске, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь.

Как сообщил сам С.Жадан, оказалось, что еще в 2015-м ему был запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "за причастность к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном.

Впоследствии И.Геращенко сообщила, что сотрудники посольства Украины в Беларуси будут сопровождать писателя Сергея Жадана в аэропорт и до пересечения границы.

Кроме того, вице-спикера ВР, участница минских переговоров отметила, что недопустимо, чтобы РФ и ФСБ решали, кто из украинцев вправе посещать Беларусь.