С.Жадан презентує аудіокнигу "Тамплієри"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Так, 9 лютого у Київському планетарії відбудеться презентація поетична аудіокнига Сергія Жадана “Тамплієри”. Її випустять на CD-дисках та на вінілових платівках лімітованим тиражем, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Протягом чотирьох місяців над озвученням поезій С.Жадана працювали відомі українські музиканти, актори й літератори. Серед них — Сергій Михалок, Ірена Карпа, Остап Ступка, Олексій Горбунов, Фоззі, Сашко Положинський, Ярослав Лодигін, Каша Сальцова, Дмитро Ярошенко, Анджеліка Рудницька і Тарас Чубай.
“Це неймовірне зібрання різних голосів — сильних, зворушливих, веселих і печальних. Я надзвичайно вдячний всім, хто підтримав цей проект, оживши вірші своїми інтонаціями,” — розповів С.Жадан.
Як повідомляв УНН, екранізація роману С.Жадана перемогла на пітчингу кінофестивалю в Коттбусі.