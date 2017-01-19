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С.Жадан презентує аудіокнигу "Тамплієри"

С.Жадан презентує аудіокнигу "Тамплієри"

Київ • УНН

 • 8883 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Так, 9 лютого у Київському планетарії відбудеться презентація поетична аудіокнига Сергія Жадана “Тамплієри”. Її випустять на CD-дисках та на вінілових платівках лімітованим тиражем, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

Протягом чотирьох місяців над озвученням поезій С.Жадана працювали відомі українські музиканти, актори й літератори. Серед них — Сергій Михалок, Ірена Карпа, Остап Ступка, Олексій Горбунов, Фоззі, Сашко Положинський, Ярослав Лодигін, Каша Сальцова, Дмитро Ярошенко, Анджеліка Рудницька і Тарас Чубай.

“Це неймовірне зібрання різних голосів — сильних, зворушливих, веселих і печальних. Я надзвичайно вдячний всім, хто підтримав цей проект, оживши вірші своїми інтонаціями,” — розповів С.Жадан.

Як повідомляв УНН, екранізація роману С.Жадана перемогла на пітчингу кінофестивалю в Коттбусі.

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