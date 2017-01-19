С.Жадан представит аудиокнигу "Тамплиеры"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Так, 9 февраля в Киевском планетарии состоится презентация поэтической аудиокниги Сергея Жадана "Тамплиеры". Ее выпустят на CD-дисках и на виниловых пластинках лимитированным тиражом, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
В течение четырех месяцев над озвучкой стихов С. Жадана работали известные украинские музыканты, актеры и литераторы. Среди них - Сергей Михалок, Ирэна Карпа, Остап Ступка, Алексей Горбунов, Фоззи, Сашко Положинский, Ярослав Лодыгин, Каша Сальцова, Дмитрий Ярошенко, Анджелика Рудницкая и Тарас Чубай.
"Это невероятное собрание разных голосов - сильных, трогательных, веселых и печальных. Я очень благодарен всем, кто поддержал этот проект, оживив стихи своими интонациями", - рассказал С.Жадан.
Как сообщал УНН, экранизация романа С. Жадана победила на питчинг кинофестивале в Котбусе.