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С.Заліщук зустрілась із Т.Мей і закликала Британію продовжити військову підтримку України

С.Заліщук зустрілась із Т.Мей і закликала Британію продовжити військову підтримку України

Київ • УНН

 • 7188 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Народний депутат України Світлана Заліщук сьогодні зустрілась з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей та попросила її продовжувати військову підтримку України та виступити під час візиту в США адвокатом європейської безпеки та миру в Україні перед Д.Трампом. Про це С.Заліщук написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні ... мені вдалося зустрітися з пані прем’єр-міністром Великобританії Терезою Мей... Зустріч відбулася за участі й сприяння голови групи дружби з Україною у парламенті Великобританії сера Джеральда Говарда”, — повідомила С.Заліщук.

Також С.Заліщук наголосила, що попросила у Т.Мей продовжувати військову підтримку України та організувати у найближчій перспективі контакт на найвищому рівні з Україною, оскільки британська прем’єрка з часів зміни уряду ще не мала зустрічей з українською владою.

Також нардеп попросила у Т.Мей під час завтрашнього візиту до США взяти на себе роль адвоката європейської безпеки та миру в Україні перед новим американським президентом.

“Сполучені Штати та Великобританія мають особливі двосторонні відносини, і це ставить її у вигідну позицію серед ключових політичних гравців світу у відстоюванні своїх вимог”, — додала нардеп.

Нагадаємо, Т.Мей зустрінеться з американським президентом у Вашингтоні 27 січня. Вона стане першим світовим лідером, з яким новий керівник США зустрінеться після інавгурації, що відбулася 20 січня.

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