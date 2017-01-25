С.Залищук встретилась с Т.Мэй и призвала Британию продолжить военную поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Народный депутат Украины Светлана Залищук сегодня встретилась с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и попросила ее продолжать военную поддержку Украины и выступить во время визита в США адвокатом европейской безопасности и мира в Украине перед Д.Трампом. Об этом С.Залищук написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня... мне удалось встретиться с госпожой премьер-министром Великобритании Терезой Мэй... Встреча состоялась при участии и содействии главы группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании сэра Джеральда Говарда", - сообщила С.Залищук.
Также С.Залищук отметила, что попросила у Т.Мэй продолжать военную поддержку Украины и организовать в ближайшей перспективе контакт на самом высоком уровне с Украиной, поскольку у британского премьера со времен смены правительства еще не было встреч с украинскими властями.
Также нардеп попросила у Т.Мэй во время завтрашнего визита в США взять на себя роль адвоката европейской безопасности и мира в Украине перед новым американским президентом.
"Соединенные Штаты и Великобритания имеют особые двусторонние отношения, и это ставит ее в выгодную позицию среди ключевых политических игроков мира в отстаивании своих требований", - добавила нардеп.
Напомним, Т.Мэй встретится с американским президентом в Вашингтоне 27 января. Она станет первым мировым лидером, с которым новый руководитель США встретится после инаугурации, состоявшейся 20 января.