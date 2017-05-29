С.Стаховський здобув четверту перемогу у цьогорічному розіграші "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Українець Сергій Стаховський успішно продовжив виступи на кортах Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос"), здобувши перемогу у першому колі основної сітки змагань, передає кореспондент УНН.
Наш співвітчизник почав виступи в основній сітці з протистояння із 60-ю ракеткою світу тайванцем Йєн-Сун Лю. В перших двох сетах по одному брейку вистачило киянину задля перемоги в партіях, а ось в третьому сеті С.Стаховський виявився кращим за тайванця лише на тай-брейку – 6:3, 6:4, 7:6 (4).
Варто відзначити, що тенісист здобув уже четверту перемогу у цьогорічному розіграші турніру - перші три були отримані у кваліфікації.
Додамо, що наступним суперником українця стане переможець пари між бельгійцем Давидом Гоффеном (10-й сіяний) і французом Поль-Анрі Матьє.
Нагадаємо, за право змагатися в основній сітці "Ролан Гаррос" С.Стаховський зламав опір Яна Сатрала з Чехії.