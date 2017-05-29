С.Стаховський одержал четвертую победу в нынешнем розыгрыше "Ролан Гаррос"

Наш соотечественник начал выступления в основной сетке из противостояния с 60-й ракеткой мира тайваньцы Йен-Сун Лю. В первых двух сетах по одному брейку хватило киевлянину для победы в партиях, а вот в третьем сете С.Стаховський оказался лучше тайванца только на тай-брейке - 6:3, 6:4, 7:6 (4).

Стоит отметить, что теннисист получил уже четвертую победу в нынешнем розыгрыше турнира - первые три были получены в квалификации.

Добавим, что следующим соперником Украинский станет победитель пары между бельгийцем Давидом Гоффеном (10-й сеяный) и французом Поль-Анри Матье.

Напомним, за право соревноваться в основной сетке "Ролан Гаррос" С.Стаховський сломил сопротивление Яна Сатрала из Чехии.