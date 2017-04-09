С.Стаховський пробився до основної сітки тенісних змагань у Марокко

У фінальному відбірковому турнірі киянин, який мав 4 номер посіву, у двох сетах за 1 годину 7 хвилин впорався із представником Казахстану Олександром Бубликом – 7:5, 6:0.

Варто відзначити, що опонентом киянина по першому колі основного турніру з призовим фондом в 540 тис. євро стане екс-п'ята ракетка світу Томмі Робредо. Наразі 34-річний іспанець знаходиться на 386 сходинці рейтингу АТР.

Як повідомляв УНН, у попередньому етапі кваліфікації українець розгромив марокканського тенісиста (6:0, 6:2).