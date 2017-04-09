С.Стаховський пробился в основную сетку теннисных соревнований в Марокко

В финальном отборочном турнире киевлянин, который имел 4 номер посева, в двух сетах за 1:00 7 минут справился с представителем Казахстана Александром Бубликом — 7: 5, 6: 0.

Стоит отметить, что оппонентом киевлянина по первому кругу основного турнира с призовым фондом в 540 тыс. евро станет экс-пятая ракетка мира Томми Робредо. Сейчас 34-летний испанец находится на 386 строчке рейтинга АТР.

Как сообщал УНН, в предыдущем этапе квалификации украинец разгромил марокканского теннисиста (6: 0, 6: 2).