С.Стаховський пробился в основную сетку теннисных соревнований в Марокко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67155 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108535 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166415 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122095 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119956 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114309 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105419 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107321 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103774 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157460 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С.Стаховський пробился в основную сетку теннисных соревнований в Марокко

С.Стаховський пробился в основную сетку теннисных соревнований в Марокко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно преодолел квалификацию на турнире ATP “Grand Prix Hassan II” в Марракеше (Марокко), сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

В финальном отборочном турнире киевлянин, который имел 4 номер посева, в двух сетах за 1:00 7 минут справился с представителем Казахстана Александром Бубликом — 7: 5, 6: 0.

Стоит отметить, что оппонентом киевлянина по первому кругу основного турнира с призовым фондом в 540 тыс. евро станет экс-пятая ракетка мира Томми Робредо. Сейчас 34-летний испанец находится на 386 строчке рейтинга АТР.

Как сообщал УНН, в предыдущем этапе квалификации украинец разгромил марокканского теннисиста (6: 0, 6: 2).

 

Украинские Национальные Новости

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