С.Стаховський обіграв двох тенісистів на старті турніру у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський вийшов до чвертьфіналу одиночного розряду челленджера з призовим фондом 43 тис. євро в Сен-Брійо (Франція), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого кола киянин, посіяний на турнірі під 2 номером, за 1 годину 14 хвилин обіграв представника Франції Енцо Куко — 6:4, 6:4.
На рахунку українця 8 ейсів і 3 подвійні помилки.
У наступному колі друга ракетка чоловічого тенісу України розгромив представника Бельгії Янніка Ройтера — 6:1, 6:1.
Відзначимо, що поєдинок тривав 1 годину 1 хвилину. На рахунку українця 9 ейсів.
Додамо, що в 1/4 фіналу на С.Стаховського очікує протистояння із 8-м сіяним німцем Тобіасом Камке.