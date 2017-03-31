С.Стаховський обіграв двох тенісистів на старті турніру у Франції

У матчі першого кола киянин, посіяний на турнірі під 2 номером, за 1 годину 14 хвилин обіграв представника Франції Енцо Куко — 6:4, 6:4.

На рахунку українця 8 ейсів і 3 подвійні помилки.

У наступному колі друга ракетка чоловічого тенісу України розгромив представника Бельгії Янніка Ройтера — 6:1, 6:1.

Відзначимо, що поєдинок тривав 1 годину 1 хвилину. На рахунку українця 9 ейсів.

Додамо, що в 1/4 фіналу на С.Стаховського очікує протистояння із 8-м сіяним німцем Тобіасом Камке.