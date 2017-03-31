С.Стаховський обыграл двух теннисистов на старте турнира во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал одиночного разряда челленджера с призовым фондом 43 тыс. Евро в Сен-Брие (Франция), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого круга киевлянин, посеянный на турнире под 2 номером, за 1 час 14 минут обыграл представителя Франции Энцо Куко — 6: 4, 6: 4.
На счету украинца 8 эйсов и 3 двойные ошибки.
В следующем круге вторая ракетка мужского тенниса украинец разгромил представителя Бельгии Янника Ройтера — 6: 1, 6: 1.
Отметим, что поединок длился 1 час 1 минуту. На счету украинца 9 эйсов.
Добавим, что в 1/4 финала на С.Стаховського ожидает противостояние с 8-м сеяным немцем Тобиасом Камке.