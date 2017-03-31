С.Стаховський обыграл двух теннисистов на старте турнира во Франции

В матче первого круга киевлянин, посеянный на турнире под 2 номером, за 1 час 14 минут обыграл представителя Франции Энцо Куко — 6: 4, 6: 4.

На счету украинца 8 эйсов и 3 двойные ошибки.

В следующем круге вторая ракетка мужского тенниса украинец разгромил представителя Бельгии Янника Ройтера — 6: 1, 6: 1.

Отметим, что поединок длился 1 час 1 минуту. На счету украинца 9 эйсов.

Добавим, что в 1/4 финала на С.Стаховського ожидает противостояние с 8-м сеяным немцем Тобиасом Камке.