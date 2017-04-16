С.Сірігу встановив рекорд відбитих пенальті у Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Голкіпер аутсайдера чемпіонату Іспанії "Осасуни" Сальваторе Сірігу, права на якого належать французькому "ПСЖ", відзначився досягненням, котре стосується відбитих пенальті, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Атлетіко".
Воротар парирував два пенальті за дві хвилини в матчі проти “Атлетіко”. На 89-й хвилині італійський голкіпер відбив удар у виконанні Янніка Феррейри-Карраско, а на 90-й — впорався з ударом Томаса Тейе.
Відзначимо, що швидше в історії Прімери два 11-метрових удари не відбивав жоден воротар.
Примітно, що попри досягнення С.Сірігу, “Осасуна” поступилася — 0:3.
Зауважимо, що “Атлетіко” не реалізував у цьому сезоні 8 пенальті з 13.