С.Сиригу установил рекорд отбитых пенальти в Примере

Вратарь парировал два пенальти за две минуты в матче против “Атлетико”. На 89-й минуте итальянский голкипер отбил удар в исполнении Янника Феррейры-Карраско, а на 90-й — справился с ударом Томаса Тейе.

Отметим, что скорее в истории Примеры два 11-метровых удары не отражал ни один вратарь.

Примечательно, что несмотря на достижения С.Сиригу, “Осасуна” уступила — 0:3.

Заметим, что “Атлетико” не реализовал в этом сезоне 8 пенальти из 13.