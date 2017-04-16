С.Сиригу установил рекорд отбитых пенальти в Примере
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Голкипер аутсайдера чемпионата Испании "Осасуны" Сиригу, права на которого принадлежат французскому "ПСЖ", отличился достижением, которое касается отбитых пенальти, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Атлетико".
Вратарь парировал два пенальти за две минуты в матче против “Атлетико”. На 89-й минуте итальянский голкипер отбил удар в исполнении Янника Феррейры-Карраско, а на 90-й — справился с ударом Томаса Тейе.
Отметим, что скорее в истории Примеры два 11-метровых удары не отражал ни один вратарь.
Примечательно, что несмотря на достижения С.Сиригу, “Осасуна” уступила — 0:3.
Заметим, что “Атлетико” не реализовал в этом сезоне 8 пенальти из 13.