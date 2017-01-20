С.Семенов про гонку в Італії: на останньому пострілі не вистачило дихання

"Намагався, як міг. Біг важко, але результат непоганий. А так йшов рівно, без особливих різких рухів. На останньому колі намагався дістати Йоханнеса Бьо, але трохи не вдалося. На останньому пострілі мені не вистачило дихання. Потрібно було затримати його, а я поквапився. Але ця думка прийшла мені в голову вже після промаху. І все одно я розумів, що у мене залишаються шанси", - заявив С.Семенов.

Головний наставник чоловічої команди України словак Юрай Санітра назвав результат С.Семенова гарною мотивацією для інших збірників.

"Останнім часом він не дуже добре стріляв, але цей тиждень ми працювали над технікою стрільби, і я радий, що він показав на цих перегонах, в тому числі і ногами. Такий результат - це хороша мотивація для всієї команди і доказ того, що ми на правильному шляху", - зауважив словак.

Нагадаємо, що С.Семенов двічі ставав бронзовим призером чемпіонатів світу (2011, 2016 роки).