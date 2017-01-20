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С.Семенов о гонке в Италии: на последнем выстреле не хватило дыхания

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Бронзовый призер индивидуальной гонки этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия), Сергей Семенов прокомментировал первую заработанную индивидуальную награду сезона для Украины, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

"Пытался, как мог. Бежал тяжело, но результат неплохой. А так шел ровно, без особых резких движений. На последнем круге пытался достать Йоханнеса Бё, но немного не удалось. На последнем выстреле мне не хватило дыхания. Нужно было задержать его, а я поторопился. Но эта мысль пришла мне в голову уже после промаха. И все равно я понимал, что у меня остаются шансы", - заявил С.Семенов.

Главный наставник мужской команды Украины словак Юрай Санитра назвал результат С.Семенова хорошей мотивацией для других сборников.

"В последнее время он не очень хорошо стрелял, но эту неделю мы работали над техникой стрельбы, и я рад, что он показал на этой гонке, в том числе и ногами. Такой результат - это хорошая мотивация для всей команды и доказательство того, что мы на правильном пути", - отметил словак.

Напомним, что С.Семенов дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2011, 2016 годы).

Украинские Национальные Новости

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