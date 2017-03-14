С.Полторак закликав офіцерів запасу повернутися до лав ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак закликав офіцерів запасу повернутися до лав Збройних силУкраїни, адже армії потрібен досвід та знання тих, хто пройшов бойовий шлях. Про це голова Міноборони написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Звертаюся до офіцерів запасу, - тих, хто за вислугою років отримали пенсійне забезпечення від держави житло та пільги та перебувають на заслуженому відпочинку. Ви пройшли бойовий шлях, набули досвіду, який так необхідний нашій армії.
Звертаюсь до вас, взяти приклад із добровольців. Нам вже вдалося сформувати армію, вдвічі більшу, завдяки добровольцям", - зазначив він.
При цьому С.Полторак наголосив, що боротьба ще триває і загрози незалежності існують.
"Якщо вам дозволяє вік та стан здоров’я, закликаю повернутися до лав Збройних Сил: нам потрібен ваш досвід та знання. Ми чекаємо на вас у непростий для країни час!" - заявив міністр оборони.
Раніше у Генштабі повідомили, що рішення про призов офіцерів запасу ще не ухвалене.