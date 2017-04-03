С.Полторак у Канаді обговорив із Х.Фріланд безпекову ситуацію в Україні

“...під час робочого візиту до Канади, зустрівся із Міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Ми обговорили безпекову ситуацію в Україні. Висловлюю щиру вдячність Уряду та народу Канади за політичну підтримку та суттєву практичну допомогу Україні”, — написав С.Полторак.

Нагадаємо, 2 квітня розпочалася робоча поїздка міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака до Канади.

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Під час візиту заплановано проведення зустрічі очільника оборонного відомства України з Міністром національної оборони Канади Харджитом Саджжаном та офіційне підписання “Домовленостей про оборонне співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади та ЗС Канади”, а також проведення декількох двосторонніх переговорів та робочих зустрічей.