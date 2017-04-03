С.Полторак в Канаде обсудил с Х.Фриланд безопасность в Украине

"... во время рабочего визита в Канаду, встретился с Министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Мы обсудили безопасность в Украине. Выражаю искреннюю благодарность правительству и народу Канады за политическую поддержку и существенную практическую помощь Украине", - написал С.Полторак.

Напомним, 2 апреля началась рабочая поездка министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака в Канаду.

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Во время визита запланировано проведение встречи главы оборонного ведомства Украины с Министром национальной обороны Канады Харджитом Саджжаном и официальное подписание "Договоренности об оборонном сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады и ВС Канады", а также проведение нескольких двусторонних переговоров и рабочих встреч.