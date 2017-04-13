С.Полторак та конгресмени США обговорили надання Україні оборонної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сьогодні, 13 квітня, Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак провів зустріч із представниками Конгресу США, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони України.
У ході зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію на Сході України та на кордонах із Російською Федерацією.
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"Незважаючи на численну армію ворога, українці не мають відчуття страху перед Російською Федерацією, — сказав Міністр оборони України, — українські військові будуть відстоювати кожен сантиметр рідної землі".
Міністр оборони України поінформував представників комітету з питань Збройних сил Конгресу США про хід оборонної реформи та зазначив, що реформа Збройних Сил здійснюється за чітким планом. Він також висловив вдячність уряду та народу США за підтримку України у боротьбі за територіальну цілісність.
За словами конгресменів, зміни, що відбулися за останні роки, — очевидні. Вони висловили задоволення результатами реформ, які вже вдалося втілити в оборонному відомстві.
Також конгресмен Майкл Роджерс наголосив, що у Конгресі США Україна має широку підтримку.
Зокрема, він зазначив, що армія та українці продемонстрували сміливість перед обличчям загрози, навіть незважаючи на обмеження ресурсу.
"Сполучені Штати Америки зацікавлені в успішності України та ефективному втіленні розпочатих реформ", — сказав він.
Під час зустрічі сторони також обговорили питання двостороннього співробітництва та можливості надання Україні оборонної зброї.