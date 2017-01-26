С.Полторак прозвітував про підготовку ЗСУ до бойових завдань в зоні АТО минулого року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Під час засідання Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України міністр оборони Степан Полторак прозвітував про підготовку ЗСУ до виконання завдань в зоні АТО, передає кореспондент УНН.
"Збройні сили продовжуть виконувати бойові завдання в зоні проведення АТО і стримувати російську агресію на Сході України. Для виконання цих завдань в 2016 році підготовлено 15 бригад сухопутних військ, 210 екіпажів повітряних сил, 3 корабельні групи, 28 кораблів і суден забезпечення військово-морських сил, 4 бригади високомобільних десантних військ, 13 підрозділів сил спеціальних операцій. Крім того підготовано 100 тисячний резерв ЗСУ", - розповів С.Полторак.
Крім того, до збройних сил доставлено 14 тисяч одиниць озброєння та військової техніки, обладнання та майна.
"Підрозділи технічного забезпечення ЗСУ самостійно відремонтував понад 16 тисяч одиниць техніки.
Проведено в 2016 році більше 5 тисяч заходів бойової та оперативної підготовки, що майже на третину більше ніж в 2015 році.
Як повідомляв УНН, протягом минулого року в Міноборони було проведено оптимізацію структури та чисельності відомства.