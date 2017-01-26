С.Полторак отчитался о подготовке ВСУ к боевым задач в зоне АТО в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Во время заседания Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины министр обороны Степан Полторак отчитался о подготовке ВСУ к выполнению задач в зоне АТО, передает корреспондент УНН.
"Вооруженные силы продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения АТО и сдерживать российскую агрессию на Востоке Украины. Для выполнения этих задач в 2016 году подготовлено 15 бригад сухопутных войск, 210 экипажей воздушных сил, 3 корабельные группы, 28 кораблей и судов обеспечения военно-морских сил, 4 бригады высокомобильных десантных войск, 13 подразделений сил специальных операций. Кроме того подготовлен стотысячный резерв ВСУ", - рассказал С.Полторак.
Кроме того, в вооруженные силы доставлены 14 тыс. единиц вооружений и военной техники, оборудования и имущества.
"Подразделения технического обеспечения ВСУ самостоятельно отремонтировали более 16 тыс. единиц техники.
Проведено в 2016 году более 5 тыс. мероприятий боевой и оперативной подготовки, что почти на треть больше чем в 2015 году.
Как сообщал УНН, в течение прошлого года в Минобороны была проведена оптимизация структуры и численности ведомства.