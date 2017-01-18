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С.Полторак подякував США за підтримку України у боротьбі з російською агресією

Київ • УНН

 • 7823 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак провів зустріч із надзвичайним і повноважним послом США Марі Йованович та подякував за всебічну підтримку України у протидії російській агресії. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.

“Ми розпочали величезну роботу з реформування оборонного відомства. Робота зі створення стратегічних документів надважлива та виявилася надскладною. Але ще складніше — реалізувати заплановані реформи, втілити те, що написано на папері, у життя. Й у цьому ми розраховуємо на допомогу іноземних радників”, — сказав С.Полторак.

Також під час розмови міністр оборони України зазначив, що на наразі в Міністерстві оборони та Збройних Силах України за окремими функціональними напрямами діють 32 радника з 12 країн-членів НАТО, а також п’ять стратегічних радників високого рівня від США, Великої Британії, Канади, Литовської Республіки та Федеративної Республіки Німеччина.

Вони надають кваліфіковану експертно-дорадчу допомогу у різних сферах діяльності Збройних Сил, здійснюють підготовку особового складу за методиками та стандартами країн-членів НАТО.

У свою чергу, надзвичайний і повноважний посол США М.Йованович представила радників від Сполучених Штатів Америки, які розпочали роботу в оборонному відомстві.

“Я дуже пишаюся тим, що нам вдалося зібрати таку досвідчену команду. Їх загальний досвід роботи — понад 130 років”, — зазначила М.Йованович.

М.Йованович висловила сподівання, що такий спільний формат роботи принесе хороші результати.

Українські Національні Новини

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