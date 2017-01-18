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С.Полторак поблагодарил США за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией

С.Полторак поблагодарил США за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией

Киев • УНН

 • 7823 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом США Мари Йованович и поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины в противодействии российской агрессии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Мы начали большую работу по реформированию оборонного ведомства. Работа по созданию стратегических документов сверхважная и оказалась сверхсложной. Но еще сложнее - реализовать запланированные реформы, воплотить то, что написано на бумаге, в жизнь. И в этом мы рассчитываем на помощь иностранных советников", - сказал С.Полторак.

Также во время разговора министр обороны Украины отметил, что на данный момент в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины по отдельным функциональным направлениям действуют 32 советника из 12 стран-членов НАТО, а также пять стратегических советников высокого уровня от США, Великобритании, Канады, Литовской Республики и Федеративной Республики Германия.

Они оказывают квалифицированную экспертно-совещательную помощь в различных сферах деятельности Вооруженных Сил, осуществляют подготовку личного состава по методикам и стандартам стран-членов НАТО.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол США М.Йованович представила советников от Соединенных Штатов Америки, которые начали работу в оборонном ведомстве.

"Я очень горжусь тем, что нам удалось собрать такую ​​опытную команду. Их общий опыт работы - более 130 лет", - отметила М.Йованович.

М.Йованович выразила надежду, что такой общий формат работы принесет хорошие результаты.

Украинские Национальные Новости

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