С.Полторак підписав наказ про збільшення грошової винагороди військовослужбовців в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак підписав наказ про збільшення суми грошової винагороди військовослужбовцям, які виконують завдання в районі проведення АТО". Про це на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України полковник Оксана Гаврилюк, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Так, згідно з наказом, військовослужбовцям, які несуть службу на лінії бойового зіткнення, виплачуватиметься грошова винагорода в сумі 6 тисяч гривень, а в інших місцях дислокації в межах району проведення антитерористичної операції — в сумі 2400 гривень.
Як повідомляв УНН раніше, Державна прикордонна служба України на виконання доручення Президента України ініціювала збільшення розміру грошової винагороди за безпосередню участь прикордонників в антитерористичній операції. Адміністрацією Держприкордонслужби вже опрацьовано проект відповідного наказу про підняття грошової винагороди військовослужбовцям, які проходять службу в зоні АТО.
Після його підписання розмір виплати на першій лінії оборони складе 6 тисяч гривень, а в інших районах проведення АТО становитиме 2,4 тисячі гривень.