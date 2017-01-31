С.Полторак подписал приказ об увеличении денежного вознаграждения военнослужащим в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении суммы денежного вознаграждения военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения АТО. Об этом на брифинге в украинском кризисном медиа-центре сообщила начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковник Оксана Гаврилюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Так, согласно приказу, военнослужащим, которые несут службу на линии боевого столкновения, будет выплачиваться денежное вознаграждение в сумме 6 000 гривен, а в других местах дислокации в пределах района проведения антитеррористической операции - в сумме 2 400 гривен.
Как сообщал УНН ранее, Государственная пограничная служба Украины по поручению Президента Украины инициировала увеличение размера денежного вознаграждения за непосредственное участие пограничников в антитеррористической операции. Администрацией Госпогранслужбы уже проработан проект соответствующего приказа о повышении денежного вознаграждения военнослужащим, проходящим службу в зоне АТО.
После его подписания размер выплаты на первой линии обороны составит 6 000 гривен, а в других районах проведения АТО составит 2,4 тысячи гривен.