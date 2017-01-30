С.Полторак: під Авдіївкою захоплено опорний пункт противника
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У районі Авдіївки під час зіткнень з бойовиками українські військові діяли чітко та вміло, що дало можливість захопити опорний пункт противника. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Під час зіткнення з ворогом в районі Авдіївки особовий склад Збройних сил України діяв чітко та вміло. Це дало можливість захопити опорний пункт противника", - сказав міністр оборони.
Він розповів, що штурмові дії продовжилися сьогодні від ранку.
"Вночі було більш спокійніше, але сьогодні вранці знову розпочалася активна фаза. Обстріли ворог веде із заборонених засобів: зокрема це танки та артилерія", - додав С.Полторак.
Раніше у прес-центрі штабу АТО повідомили, що у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів.