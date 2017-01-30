С.Полторак: под Авдеевкой захвачен опорный пункт противника
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В районе Авдеевки во время столкновений с боевиками украинские военные действовали четко и умело, что позволило захватить опорный пункт противника. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Во время столкновения с врагом в районе Авдеевки личный состав Вооруженных сил Украины действовал четко и умело. Это дало возможность захватить опорный пункт противника", - сказал министр обороны.
Он рассказал, что штурмовые действия продолжились сегодня с утра.
"Ночью было спокойнее, но сегодня утром опять началась активная фаза. Обстрелы враг ведет из запрещенных средств: в частности это танки и артиллерия", - добавил С.Полторак.
Ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили, что в районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов.