С.Пашинський прокоментував свій допит у прокуратурі Київської області
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Прокуратура сьогодні допитала народного депутата Сергія Пашинського стосовно інциденту зі стріляниною, і наразі йде оформлення протоколу допиту. Про це сам нардеп повідомив у коментарі журналістам, передає кореспондент УНН.
"Слідчі дії ще продовжуються, зараз оформляється протокол допиту. Я видав добровільно все, що потрібно було слідству… Був відео допит, зараз йде розшифровка на папері... І ще були проведені інші слідчі дії", - розповів С.Пашинський.
Крім того, він додав, що його дружина та син, які мають хоч якесь відношення до цього інциденту, дали згоду на добровільний допит, і найближчим часом, як тільки організаційно це буде вирішено, це буде зроблено.
Як повідомляв УНН, 31 грудня в одному з сіл Васильківщини нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу.
Нагадаємо, постраждалий у стрілянині за участю С.Пашинського розповів свою версію.