С.Пашинський прокоментував свій допит у прокуратурі Київської області

"Слідчі дії ще продовжуються, зараз оформляється протокол допиту. Я видав добровільно все, що потрібно було слідству… Був відео допит, зараз йде розшифровка на папері... І ще були проведені інші слідчі дії", - розповів С.Пашинський.

Крім того, він додав, що його дружина та син, які мають хоч якесь відношення до цього інциденту, дали згоду на добровільний допит, і найближчим часом, як тільки організаційно це буде вирішено, це буде зроблено.

Як повідомляв УНН, 31 грудня в одному з сіл Васильківщини нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу.

Нагадаємо, постраждалий у стрілянині за участю С.Пашинського розповів свою версію.