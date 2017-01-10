С.Пашинский прокомментировал свой допрос в прокуратуре Киевской области

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 января. УНН. Прокуратура сегодня допросила народного депутата Сергея Пашинского относительно инцидента со стрельбой, и сейчас идет оформление протокола допроса. Об этом сам нардеп сообщил в комментарии журналистам, передает корреспондент УНН.

"Следственные действия еще продолжаются, сейчас оформляется протокол допроса. Я выдал добровольно все, что нужно было следствию... Был видео допрос, сейчас идет расшифровка на бумаге... И еще были проведены иные следственные действия", - рассказал С.Пашинский.

Кроме того, он добавил, что его жена и сын, которые имеют хоть какое-то отношение к этому инциденту, дали согласие на добровольный допрос и в ближайшее время, как только организационно это будет решено, это будет сделано.

Как сообщал УНН, 31 декабря в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.

Напомним, пострадавший в перестрелке с участием С.Пашинского рассказал свою версию.

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