С.Пашинский прокомментировал свой допрос в прокуратуре Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Прокуратура сегодня допросила народного депутата Сергея Пашинского относительно инцидента со стрельбой, и сейчас идет оформление протокола допроса. Об этом сам нардеп сообщил в комментарии журналистам, передает корреспондент УНН.
"Следственные действия еще продолжаются, сейчас оформляется протокол допроса. Я выдал добровольно все, что нужно было следствию... Был видео допрос, сейчас идет расшифровка на бумаге... И еще были проведены иные следственные действия", - рассказал С.Пашинский.
Кроме того, он добавил, что его жена и сын, которые имеют хоть какое-то отношение к этому инциденту, дали согласие на добровольный допрос и в ближайшее время, как только организационно это будет решено, это будет сделано.
Как сообщал УНН, 31 декабря в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.
Напомним, пострадавший в перестрелке с участием С.Пашинского рассказал свою версию.