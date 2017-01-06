С.Лавров обговорив з главою МЗС Франції події в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і його французький колега Жан-Марк Еро обговорили по телефону в п'ятницю події в Україні, підтвердивши необхідність дотримання Мінських угод, повідомляє УНН із посиланням на МЗС РФ.
"Відбувся обмін думками щодо врегулювання української кризи. Міністри підтвердили безальтернативність повного виконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.
Нагадаємо, статс-секретар - заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що переговорів у "нормандському" форматі щодо України (Німеччина, РФ, Україна, Франція) на рівні міністрів закордонних справ на початку року не планується.