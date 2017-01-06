С.Лавров обсудил с главой МИД Франции события в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Марк Эро обсудили по телефону в пятницу события в Украине, подтвердив необходимость соблюдения Минских соглашений, сообщает УНН со ссылкой на МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по урегулированию украинского кризиса. Министры подтвердили безальтернативность полного выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении МИД РФ.
Напомним, статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что переговоров в "нормандском" формате по Украине (Германия, РФ, Украина, Франция) на уровне министров иностранных дел в начале года не планируется.