С.Лавров назвав розмову В.Путіна і Д.Трампа хорошою у політичному і людському сенсі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Голова російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що перша телефонна розмова між лідерами Росії та США, яка відбулася в суботу 28 січня, була хорошою і в політичному, і в людському сенсі, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“Розмова, яка відбулася в суботу між президентами В.Путіним і Д.Трампом, була хорошою, я б сказав і в політичному, і в людському сенсі, розмова, яка проявила взаємну повагу, прагнення лідерів спілкуватися без моралей, спираючись, це хочу особливо підкреслити, на національні інтереси кожної країни. З цього виходить президент В.Путін, з цього виходить президент Д.Трамп”, — сказав С.Лавров.
За словами міністра, розмова виявила низку сфер, в яких інтереси Москви і Вашингтона збігаються. С.Лавров наголосив, що глави держав домовилися продовжити контакти, терміни і деталі яких ще належить узгодити.
“Що стосується роботи на рівні експертів, необхідно дочекатися, коли буде сформована нова зовнішньополітична адміністрація США”, — додав глава МЗС Росії.
За його словами, подальші контакти покажуть, наскільки такий збіг інтересів можна буде перевести в спільні дії і створення механізмів для вирішення спільних проблем.
“Націленість на досягнення результатів є, але практична робота ще попереду”, — сказав С.Лавров.
Як повідомляв УНН, телефонні переговори президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбулися в суботу, 28 січня, о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).
Нагадаємо, глави держав домовились про надання доручень про проведення спільної зустрічі.
Також В.Путін привітав Д.Трампа з офіційним вступом на посаду, побажав успіхів у майбутній діяльності.