С.Лавров назвал разговор В.Путина и Д.Трампа хорошим в политическом и человеческом смысле
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что первый телефонный разговор между лидерами России и США, который состоялся в субботу 28 января, был хорошим и в политическом, и в человеческом смысле, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Разговор, который состоялся в субботу между президентами В.Путиным и Д.Трампом, был хорошим, я бы сказал и в политическом, и в человеческом смысле, разговор, который проявил взаимное уважение, стремление лидеров общаться без нравоучений, опираясь я хочу особенно подчеркнуть, на национальные интересы каждой страны. Из этого исходит президент В.Путин, из этого исходит президент Д.Трамп", - сказал С.Лавров.
По словам министра, разговор выявил ряд сфер, в которых интересы Москвы и Вашингтона совпадают. С.Лавров подчеркнул, что главы государств договорились продолжить контакты, сроки и детали которых еще предстоит согласовать.
"Что касается работы на уровне экспертов, необходимо дождаться, когда будет сформирована новая внешнеполитическая администрация США", - добавил глава МИД России.
По его словам, дальнейшие контакты покажут, насколько такое совпадение интересов можно будет перевести в совместные действия и создание механизмов для решения общих проблем.
"Нацеленность на достижение результатов есть, но практическая работа еще впереди", - сказал С.Лавров.
Как сообщал УНН, телефонные переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина прошли в субботу, 28 января, в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву).
Напомним, главы государств договорились о предоставлении поручений о проведении совместной встречи.
Также В.Путин поздравил Д.Трампа с официальным вступлением в должность, пожелал успехов в будущей деятельности.