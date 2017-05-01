С.Лавров і Р.Тіллерсон по телефону обговорили Сирію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС Росії.
"1 травня по американській ініціативі відбулася телефонна розмова Міністра закордонних справ Російської Федерації С.В.Лаврова з Державним секретарем США Р.Тіллерсоном", - йдеться в повідомленні.
Також в прес-службі відзначили, що під час розмови розглядалися деякі питання двосторонньої сфери відносин. Було обговорено графік майбутніх російсько-американських контактів, в тому числі узгоджена бесіда "на полях" міністерського засідання Арктичної ради в Фербенксі (США) 10-11 травня. Глави зовнішньополітичних відомств також коротко обмінялися думками з проведеної в Астані 3-4 травня міжнародній зустрічі щодо Сирії.