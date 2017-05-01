С.Лавров и Р.Тиллерсон по телефону обсудили Сирию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД России.
“1 мая по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем США Р.Тиллерсоном”, — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что во время разговора рассматривались некоторые вопросы двусторонней сферы отношений. Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе согласована беседа “на полях” министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10-11 мая. Главы внешнеполитических ведомств также кратко обменялись мнениями по проводимой в Астане 3-4 мая международной встрече по Сирии.