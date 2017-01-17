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С.Курц порушить у Москві питання доступу ОБСЄ до окупованого Криму - П.Клімкін

С.Курц порушить у Москві питання доступу ОБСЄ до окупованого Криму - П.Клімкін

Київ • УНН

 • 7714 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні голова ОБСЄ Себастьян Курц пообіцяв, що під час свого візиту до Москви він порушить питання доступу ОБСЄ до Криму. Про це міністр закордонних справ України Павло Клмікін заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні ми із Себастьяном (Курцом, головою ОБСЄ - ред.) розмовляли саме про доступ ОБСЄ до території окупованого Криму і він обіцяв порушити питання дуже послідовно завтра у Москві",- сказав П.Клімкін.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що для подальшої діяльності ОБСЄ на території України важливо зміцнити її кадрово та технічно. Це потрібно для того, щоб місія проводила моніторинг на Донбасі цілодобово.

У свою чергу, С.Курц наголосив, що Австрія, поки головуватиме в ОБСЄ, буде адвокатом для мирних жителів Донбасу.

Нагадаємо, на двосторонній зустрічі П.Клімкіна та С.Курца обговорювались питання щодо Донбасу та питання звільнення заручників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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