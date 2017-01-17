С.Курц поднимет в Москве вопрос доступа ОБСЕ в оккупированный Крым - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня глава ОБСЕ Себастьян Курц пообещал, что во время своего визита в Москву он поставит вопрос доступа ОБСЕ в Крым. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы с Себастьяном (Курцом, главой ОБСЕ - ред.) говорили именно о доступе ОБСЕ к территории оккупированного Крыма и он обещал поставить вопрос очень последовательно завтра в Москве", - сказал П.Климкин.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что для дальнейшей деятельности ОБСЕ на территории Украины важно укрепить ее кадрово и технически. Это нужно для того, чтобы миссия проводила мониторинг на Донбассе круглосуточно.
В свою очередь, С.Курц подчеркнул, что Австрия, пока будет председательствовать в ОБСЕ, будет адвокатом для мирных жителей Донбасса.
Напомним, на двусторонней встрече П.Климкина и С.Курца обсуждались вопросы Донбасса и вопросы освобождения заложников.