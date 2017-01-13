С.Курц навряд чи вступить у конфронтацію з РФ - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Глава ОБСЄ Себастьян Курц буде орієнтуватися на настрої свого електорату і тому навряд чи стане входити у конфронтацію з Російською Федерацією. Про це розповів в ефірі каналу “112 Україна” Надзвичайний і повноважний посол України в Австрії Олександр Щерба.
“Себастьян Курц — це політик, який орієнтується на настрої свого електорату, а його електорат не є проукраїнським або проросійським. Він проавстрійський. Не можна від нього очікувати, що він увійде у конфронтацію з РФ”, — заявив дипломат.
При цьому О.Щерба зазначив, що глава ОБСЄ підтримує теплі стосунки з главою МЗС Павлом Клімкіним.
“У Себастьяна Курца дуже дружні відношення з нашим міністром Павлом Клімкіним. Там дійсно є особиста, як кажуть американці, хімія, на особистому рівні. Вони розуміють один одного”, — підкреслив він.
За словами посла, глава зовнішньополітичного відомства Австрії є політиком, який у наступному році буде займати належне місце в Австрії.
“Це політик з великим майбутнім. У нього є бажання дати якийсь результат, і деякі говорять, що він може стати канцлером Австрії”, — упевнений український дипломат.
Як повідомляв УНН, на думку С.Курца, серед членів ОБСЄ немає необхідної підтримки для введення збройної місії на Донбасі.