С.Курц вряд ли вступит в конфронтацию с РФ - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Глава ОБСЕ Себастьян Курц будет ориентироваться на настроения своего электората и потому вряд ли станет входить в конфронтацию с Российской Федерацией. Об этом рассказал в эфире канала "112 Украина" Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии Александр Щерба.
"Курц - это политик, который ориентируется на настроения своего электората, а его электорат не является проукраинским или пророссийским. Он проавстрийский. Нельзя от него ожидать, что он войдет в конфронтацию с РФ", - заявил дипломат.
При этом А.Щерба отметил, что глава ОБСЕ поддерживает теплые отношения с главой МИД Павлом Климкиным.
"У Себастьяна Курца очень дружеские отношения с нашим министром Павлом Климкиным. Там действительно есть личная, как говорят американцы, химия, на личном уровне. Они понимают друг друга", - подчеркнул он.
По словам посла, глава внешнеполитического ведомства Австрии является политиком, который в следующем году будет занимать надлежащее место в Австрии.
"Это политик с большим будущим. У него есть желание дать какой-то результат, и некоторые говорят, что он может стать канцлером Австрии", - уверен украинский дипломат.
Как сообщал УНН, по мнению С.Курца, среди членов ОБСЕ нет необходимой поддержки для ввода вооруженной миссии на Донбассе.