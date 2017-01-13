С.Курц вряд ли вступит в конфронтацию с РФ - посол

КИЕВ. 13 января. УНН. Глава ОБСЕ Себастьян Курц будет ориентироваться на настроения своего электората и потому вряд ли станет входить в конфронтацию с Российской Федерацией. Об этом рассказал в эфире канала "112 Украина" Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии Александр Щерба.