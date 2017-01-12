С.Курц наголосив на необхідності продовження підтримки місії ОБСЄ в Україні

“Населення на Сході України дуже сильно страждає, і це наша відповідальність — покращити їх життя. Ми маємо продовжувати підтримувати роботу СММ ОБСЄ в Україні та забезпечити доступ для спостерігачів”, — зазначив С.Курц.

Як повідомляв УНН, 5 січня новий голова організації Себастьян Курц заявив, що війна на сході України є пріоритетом для Австрії, яка головує в ОБСЄ з 1 січня 2017 року.