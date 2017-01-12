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С.Курц наголосив на необхідності продовження підтримки місії ОБСЄ в Україні

Київ • УНН

 • 6910 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Новий голова ОБСЄ Себастьян Курц заявив про необхідність підтримки спостерігачів моніторингової місії ОБСЄ в Україні та забезпечення їм безперешкодного доступу. Про це він сказав під час засідання постійної ради ОБСЄ, передає УНН з посиланням на Twitter організації.

“Населення на Сході України дуже сильно страждає, і це наша відповідальність — покращити їх життя. Ми маємо продовжувати підтримувати роботу СММ ОБСЄ в Україні та забезпечити доступ для спостерігачів”, — зазначив С.Курц.

Як повідомляв УНН, 5 січня новий голова організації Себастьян Курц заявив, що війна на сході України є пріоритетом для Австрії, яка головує в ОБСЄ з 1 січня 2017 року.

Українські Національні Новини

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