С.Курц наголосив на необхідності продовження підтримки місії ОБСЄ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Новий голова ОБСЄ Себастьян Курц заявив про необхідність підтримки спостерігачів моніторингової місії ОБСЄ в Україні та забезпечення їм безперешкодного доступу. Про це він сказав під час засідання постійної ради ОБСЄ, передає УНН з посиланням на Twitter організації.
“Населення на Сході України дуже сильно страждає, і це наша відповідальність — покращити їх життя. Ми маємо продовжувати підтримувати роботу СММ ОБСЄ в Україні та забезпечити доступ для спостерігачів”, — зазначив С.Курц.
Як повідомляв УНН, 5 січня новий голова організації Себастьян Курц заявив, що війна на сході України є пріоритетом для Австрії, яка головує в ОБСЄ з 1 січня 2017 року.