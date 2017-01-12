С.Курц подчеркнул необходимость продолжения поддержки миссии ОБСЕ в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Новый председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил о необходимости поддержки наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и обеспечения им беспрепятственного доступа. Об этом он сказал во время заседания постоянного совета ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на Twitter организации.
"Население на Востоке Украины очень сильно страдает, и это наша ответственность - улучшить их жизнь. Мы должны продолжать поддерживать работу СММ ОБСЕ в Украине и обеспечить доступ для наблюдателей", - отметил С.Курц.
Как сообщал УНН, 5 января новый глава организации Себастьян Курц заявил, что война на востоке Украины является приоритетом для Австрии, которая председательствует в ОБСЕ с 1 января 2017 года.