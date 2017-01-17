С.Курц наголосив на необхідності покращення технічних можливостей місії ОБСЄ на Донбасі

“Ми вважаємо, що необхідно підтримувати та зміцнювати місію. Ми хочемо забезпечити кращий доступ місії до регіону, ми намагаємося поліпшити ситуацію для СММ і покращити їх можливості. Нашим пріоритетом є розширити СММ і дати більші технічні можливості, щоб спостерігачі могли краще виконувати свої завдання”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін обговорив із С.Курцом необхідність цілодобового моніторингу місії ОБСЄ на Донбасі.