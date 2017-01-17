С.Курц отметил необходимость улучшения технических возможностей миссии ОБСЕ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Действующий председатель ОБСЕ Австрии С.Курц заявил, что необходимо расширить и улучшить технически миссию ОБСЕ на Донбассе. Об этом он заявил по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент УНН.
"Мы считаем, что необходимо поддерживать и укреплять миссию. Мы хотим обеспечить лучший доступ миссии в регион, мы стараемся улучшить ситуацию для СММ и улучшить их возможности. Нашим приоритетом является расширить СММ и дать большие технические возможности, чтобы наблюдатели могли лучше выполнять свои задачи", - сказал он.
Как сообщал УНН, П.Климкин обсудил с С.Курцом необходимость круглосуточного мониторинга миссии ОБСЕ на Донбассе.